|Общество
|09.02.2020
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Иркутянам 4 апреля расскажут о проблемах и особенностях детей с аутизмом
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Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске запланирован ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, который отмечается 2 апреля. Организаторы – АНО «Адаптационно-педагогический центр «РАСсвет».
Так, 4 апреля в Иркутской государственной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится открытие фотовыставки. В фотопроекте примут участие 12 семей, воспитывающих детей с аутизмом. В этот же день специалисты общественной организации проведут семинар для родителей и педагогов на тему: «Нежелательное поведение и методы его коррекции». Также запланирована развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
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