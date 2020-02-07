Иркутянам 4 апреля расскажут о проблемах и особенностях детей с аутизмом

Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске запланирован ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, который отмечается 2 апреля. Организаторы – АНО «Адаптационно-педагогический центр «РАСсвет».

Так, 4 апреля в Иркутской государственной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится открытие фотовыставки. В фотопроекте примут участие 12 семей, воспитывающих детей с аутизмом. В этот же день специалисты общественной организации проведут семинар для родителей и педагогов на тему: «Нежелательное поведение и методы его коррекции». Также запланирована развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://rassvet-apc.ru/ .

СПРАВКА:

АНО «АПЦ РАСсвет» – иркутская некоммерческая организация родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), является членом Ассоциации некоммерческих организаций, созданных родителями лиц с расстройствами аутистического спектра, «Аутизм-регионы».

– иркутская некоммерческая организация родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), является членом Ассоциации некоммерческих организаций, созданных родителями лиц с расстройствами аутистического спектра, «Аутизм-регионы». По данным организации, в Иркутской области проживает более 40 человек с диагнозом «аутизм».