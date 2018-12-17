Иркутянам на выставке-ярмарке «Рукавичка» представят подарки ручной работы

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря пройдёт выставка-ярмарка «Рукавичка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На выставке будут представлены новогодние подарки ручной работы мастеров Иркутска и Иркутской области. На мероприятии состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров и игрушек, будут представлены тренды наступающего 2019 года.

Для детей на выставке организованы игры, новогодние развлечения, фотосъемка с со сказочными персонажами, рассказали в администрации Иркутска.

Напомним, 18 декабря в Иркутске откроется ремесленная мастерская Деда Мороза. Главный зимний волшебник откроет тайну появления новогодних подарков и поделится секретами народного ремесла.

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Мероприятие будет проходить с 10.00 до 18.00 во дворце спорта «Труд».