|Общество
|18.12.2018
|
|
Иркутянам на выставке-ярмарке «Рукавичка» представят подарки ручной работы
|
Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря пройдёт выставка-ярмарка «Рукавичка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На выставке будут представлены новогодние подарки ручной работы мастеров Иркутска и Иркутской области. На мероприятии состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров и игрушек, будут представлены тренды наступающего 2019 года.
Для детей на выставке организованы игры, новогодние развлечения, фотосъемка с со сказочными персонажами, рассказали в администрации Иркутска.
Напомним, 18 декабря в Иркутске откроется ремесленная мастерская Деда Мороза. Главный зимний волшебник откроет тайну появления новогодних подарков и поделится секретами народного ремесла.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram