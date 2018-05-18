Иркутянам напомнили о телефоне доверия антинаркотического движения

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Центра профилактики наркомании 16 мая провели акцию «Телефон доверия». В мероприятии приняли участие 20 добровольцев Антинаркотического волонтерского движения молодежи из четырех образовательных организаций Иркутска. Об этом сообщают организаторы. Цель акции – информирование населения о работе службы телефона доверия Центра профилактики наркомании. 20 добровольцев раздавали печатную продукцию с рекламой службы телефона доверия на сквере Кирова. Кроме того, волонтеры рассказывали о том, что такое Служба телефона доверия, какие функции она выполняет и по каким вопросам можно в неё обращаться. КООРДИНАТЫ: По телефону 8-800-350-0095 можно получить консультацию специально подготовленных психологов. У них узнать подробную информацию о том, как распознать, что ребёнок употребляет наркотики, как правильно построить разговор с ребёнком о вреде употребления наркотиков, что делать, если подозрения об употреблении наркотиков подтвердились, в каких реабилитационных центрах можно пройти курс реабилитации.

Кроме того, можно сообщить информацию о том, где продают наркотики, о размещенных надписях незаконной пропаганды наркотиков на фасадах жилых домов, гаражах, заборах. Эта информация оперативно передается в правоохранительные органы, в Роскомнадзор, а добровольцы Антинаркотического волонтерского движения в срочном порядке выезжают на указанные адреса и уничтожают надписи с рекламой продажи наркотиков.

Также специалисты Службы телефона доверия оказывают психологическую помощь не только по антинаркотическому направлению, но и людям, попавшим в любую трудную жизненную ситуацию.

Единая служба телефона доверия 8-800-350-0095 работает круглосуточно, анонимно. Звонок бесплатный, что с мобильного телефона, что со стационарного. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гражданские инициативы

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