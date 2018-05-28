Иркутянам перед покупкой тура советуют проверить турфирму и текст договора

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У жителей Приангарья начался сезон отпусков, многие из них планируют туры за границу. Как правильно купить тур, чтобы отпуск не оказался испорченным, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, в какую фирму вы обратитесь, рекомендует эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Оксана Архипенко, в том числе – включена ли эта компания в единый реестр туроператоров. Определившись с турфирмой или турагентом, следует убедиться, что ими составлен договор на предоставление вам определенных услуг – если обязательства не прописаны документально, потом очень сложно доказать, что услуга оказана некачественно. При этом договор перед подписанием следует внимательно изучить, возможно – даже взять домой, чтобы спокойно прочитать, а в случае возникновения сомнений по каким-то пунктам обратиться к специалистам за консультацией, в том числе – в Роспотребнадзор. В договоре, например, должно быть четко прописано, о каком именно отеле идет речь, как и кто организует встречу гостя и трансфер, какие услуги обязуются предоставлять туристу. Так, например, рассказывает Оксана Архипенко, была ситуация, когда клиент специально выбрал конкретную фирму и конкретный отель, так как на сайте этой фирмы было указано, что предоставляются услуги «детского клуба», доплатил за это. Однако по факту такой услуги не предоставлялось, с сайта фирмы информация также исчезла. Также, если в договоре прописана только категорийность отеля, то оператор может заменить потом один на другой, в более труднодоступной местности. Возможны и другие нюансы. Если же какой-то момент все же не отражен в договоре, но компания обещает услугу предоставить, то стоит взять хотя бы памятку или проспект, где речь идет о данной услуге. Так же стоит внимательно прочитать, от каких именно случаев прописана защита в страховке, учитывая при этом, куда, с какими целями и планами едете. Возможно, потребуется добавить какие-то пункты, особенно, если планируется экстримальный туризм. Если же отпуск все же оказался неудачным и возникли претензии к качеству номеров, обслуживания или чего-то еще, то с жалобой следует обращаться не к турагенту, а сразу к туроператору, который занимался организацией поездки. Дело в том, что законом ограничен срок выдвижения таких претензий – 20 дней с момента окончания срока действия договора, в данном случае – возвращения из тура. И нет гарантии, что через посредничество турагента жалоба дойдет до оператора своевременно. При этом Оксана Архипенко отметила, что претензии по возмещению морального вреда или вреда здоровью не имеют сроков давности. Если же вы приобрели тур, однако затем от него отказались, то стоит иметь в виду, что турагаент или туроператор не имеет права предъявлять клиенту так называемые «штрафные санкции» или полностью отказывать в возврате денег, даже если это прописано в договоре, так как это является нарушением закона. Как пояснила Оксана Архипенко, из уже оплаченной суммы фирма может удержать только фактически понесенные расходы, причем она должна предъявить клиенту подробную калькуляцию – сколько и на что потрачено. При этом такого понятия, как упущенная прибыль и тому подобного закон не предусматривает. Эксперт отмечает, что о разных объемах компенсации может идти речь, если человек принял решение отказаться от поездки по своему усмотрению или же не поехал из-за болезни или по какой-то другой не зависящей от него причине. Например, если оператор уже приобрел невозвратный авиабилет, то в случае отказа от поездки по не зависящим от клиента причинам, его стоимость, все же будет частично компенсирована. Оксана Архипенко отметила, что если сам туроператор отказывается сделать подробный расчет своих убытков и за их исключением вернуть деньги клиенту, стоит обратиться в Роспотребнадзор и решать вопрос в суде. Как правило, такие дела завершаются мировым соглашением. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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