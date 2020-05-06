Иркутянам предлагают новый формат акции «Бессмертный полк»

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянам предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате.

Массовые праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдут по окончании ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города, отмечают в пресс-службе мэрии. Однако в Иркутске состоятся акции в честь 9 мая.

Одно из традиционных мероприятий в этом году проходит под названием «Бессмертный полк дома». Горожанам предлагают поддержать акцию, разместив портреты ветеранов в окнах и на балконах своих домов или квартир.

– На официальном сайте этой всероссийской акции есть такие слова: «Они должны идти победным строем в любые времена». Поэтому неважно, в каком формате будет проводиться акция, важно, чтобы она состоялась при поддержке как можно большего количества иркутян! Тем самым мы отдаем дань памяти наших героям. Несмотря на сложную ситуацию, в городе должна быть создана торжественная атмосфера в честь Дня Победы, – подчеркнул председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

К акции «Бессмертный полк дома» может присоединиться любой желающий. Также горожанам предлагают украсить окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, разместить слова благодарности. Для оформления можно использовать утвержденную символику 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, она размещен на сайте администрации Иркутска .