Иркутянам предлагают поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад принимает от горожан живые новогодние ели – вечнозелеными ветками предлагают кормить животных.

– Ель – не только символ любимого всеми праздника, но и источник ценных витаминов, которые столь необходимы нашим питомцам зимой. К тому же, хвоя является прекрасным антисептиком, – говорят в зоосаде.

Кроме того, сообщает пресс-служба организации, тем самым можно облегчить и работу коммунальных служб, вывозящих новогодний мусор.

К слову, также хвойные деревья после праздников традиционно принимают и в иркутской зоогалерее.

КООРДИНАТЫ:

Адрес зоосада: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон: 8 (3952) 66-46-39. Елки можно оставить у ворот с изображением верблюда.