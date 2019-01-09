|Общество
|10.01.2019
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Иркутянам предлагают поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок
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Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад принимает от горожан живые новогодние ели – вечнозелеными ветками предлагают кормить животных.
– Ель – не только символ любимого всеми праздника, но и источник ценных витаминов, которые столь необходимы нашим питомцам зимой. К тому же, хвоя является прекрасным антисептиком, – говорят в зоосаде.
Кроме того, сообщает пресс-служба организации, тем самым можно облегчить и работу коммунальных служб, вывозящих новогодний мусор.
К слову, также хвойные деревья после праздников традиционно принимают и в иркутской зоогалерее.
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