Иркутянам представят документальный исторический фильм «Русский Морган»

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм о сибирской истории успеха начала ХХ века «Русский Морган» станет финальным событием третьего Байкальского Бизнес Форума.

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Дума города Похабовска», документальная лента расскажет, как в девятнадцатом веке простой ямщик приехал в Иркутск, а спустя несколько десятилетий его семья стала самой состоятельной в Российской Империи, после Романовых.

Иркутянин Николай Второв по версии журнала «Forbes» – самый богатый предприниматель России начала ХХ века. Основоположник крупной химической промышленности страны, создатель завода «Электросталь» и одноименного города, строитель первого в России бизнес-центра, меценат.

Фильм создан кинокомпанией «Дума города Похабовска» и Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

Режиссер и сценарист Анастасия Зверькова, оператор и дизайнер Андрей Дахневич, продюсер Юрий Яшников.

Отрытая премьера фильма «Русский Морган» состоится на третьем Байкальском Бизнес Форуме. Показ пройдёт 18 мая в 15:30 в Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. Распутина (Иркутск, ул. Лермонтова, 124, 5 этаж, конференц-зал). После премьеры съемочная группа ответит на вопросы зрителей и прессы.