Иркутянам в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» предлагают бесплатно пройти анонимное тестирование

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 14 мая с 12:00 до 18:00 для жителей и гостей областного центра будет организовано бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ у памятника Александру Третьему на набережной реки Ангара.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в этой точке мобильный пункт медицинского освидетельствования будет работать всю неделю.

Во время всероссийской акции, которая продлится с 14 по 20 мая, выездные бригады Центра СПИД будут проводить профилактические мероприятия в медицинских и образовательных учреждениях, трудовых коллективах, на предприятиях, в развлекательных и торговых заведениях. Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультации специалистов. Врачи и социальные работники Центра СПИД совместно с некоммерческими организациями города Иркутска проведут дополнительные лекции и забор крови для экспресс-анализов на ВИЧ в реабилитационных центрах для наркозависимых и в пунктах помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Самые крупные мероприятия акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоятся в выходные: в субботу, 19 мая, на площади у ТРЦ «Модный квартал» в рамках музыкального фестиваля «Музыка моего города» и в воскресенье, 20 мая, в День памяти умерших от СПИДа у памятника Александру Третьему. В этих точках также будет организовано бесплатное и анонимное тестирование и консультирование, пройдут различные зрелищные мероприятия, в том числе флэшмоб «Остановим СПИД вместе» и мини-квилт «Красное сердце».