Иркутян зовут на интерактив по истории герба, гимна и флага России

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 августа будет проходить интерактивное мероприятие «Истории о гербе, гимне и флаге». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Гости узнают историю государственной символики России и Иркутской области, а затем начнется игра «Остров», где посетители смогут проявить фантазию: на основе полученных знаний придумают свое «государство» – нарисуют герб, гимн и флаг и расскажут, что означают государственные символы их «страны».

Мероприятие рассчитано на посетителей любого возраста. В нём можно принять участие семьей, группой или индивидуально.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие проводится по заявкам в 12.00 и 15.00.

Стоимость 150 рублей.

Запись по телефону: 8(3952)33-34-49.