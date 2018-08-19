|Общество
|20.08.2018
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Иркутян зовут на интерактив по истории герба, гимна и флага России
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Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 августа будет проходить интерактивное мероприятие «Истории о гербе, гимне и флаге». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Гости узнают историю государственной символики России и Иркутской области, а затем начнется игра «Остров», где посетители смогут проявить фантазию: на основе полученных знаний придумают свое «государство» – нарисуют герб, гимн и флаг и расскажут, что означают государственные символы их «страны».
Мероприятие рассчитано на посетителей любого возраста. В нём можно принять участие семьей, группой или индивидуально.
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