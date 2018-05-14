Иркутяне 19 мая в рамках акции «Окно – опасность для ребенка» выстроятся в слово «Дети» на бульваре Гагарина

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая состоится акция «Окно – опасность для ребенка». Участники устроят шествие по набережной Ангары от памятника Юрию Гагарину до памятника Александру Третьему, а затем выстроятся в слово «Дети».

Проведение массового мероприятия согласовано с администрацией Иркутска, сообщают организаторы.

Напомним, по информации ГУ МВД по Иркутской области, в 2017 году из открытых окон по недосмотру родителей выпало 32 ребенка, двое из них погибли. С начала этого года уже выпало 10 малышей, один погиб. Общественники хотят привлечь к этой ситуации внимание родителей и напомнить им, что открытое окно – опасность для маленького ребенка, а москитная сетка не выдерживает веса малыша и тоже не является защитой от выпадения.

Кстати, также акция «Окно – опасность для ребенка» уже запущена в «Инстаграме». Узнать о ней можно по хештегам #окноопасность #детствобезопасностей #детство_без_опасностей.

КООРДИНАТЫ:

Сбор участников акции пройдет у памятника Юрию Гагарину на набережной Ангары в 13.30. Флэшмоб начнется в 14.00. Телефон для справок: 8-929-435-28-78.