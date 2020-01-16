Иркутяне массово сдают в зоосад подаренных на Новый год крыс

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители областного центра передают в Иркутский зоосад крыс, подаренных на Новый год.

Как сообщает пресс-служба учреждения, недавно страну облетела новость о том, что в разных городах люди начали сдавать живые символы Нового Года, подаренные им в преддверии праздника, в зоопарки. Не стал исключением и зоосад.

– Мы приютили у себя почти десяток маленьких грызунов, – сообщают в организации.

После того, как электронные издания и телеканалы осветили сложившуюся ситуацию, она поменялась коренным образом. Появились горожане, пожелавшие забрать животных на постоянное проживание и обратившиеся с этой просьбой в зоосад. Сейчас большая часть новогодних зверят обрела постоянных хозяев.

При передаче животных сотрудники рассказывают новым владельцам основные правила содержания крыс в домашних условиях.

КООРДИНАТЫ:

Иркутск, ул. Кольцова,93 (территория ботанического сада ИГУ). Телефон: 66-46-39.