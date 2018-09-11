Иркутяне на Дне открытых дверей в Банке России проверят свои деньги на спецоборудовании

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделении Иркутск Сибирского ГУ Банка России 22 сентября пройдёт День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В этот день с 10:00 до 18:00 в фойе исторического здания на улмце Ленина, 16 все желающие смогут увидеть, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, проверить свои деньги на специальном оборудовании, узнать, по каким признакам определить фальшивые банкноты. Специалисты банка расскажут гостям об основных уловках финансовых мошенников, и как им противостоять. Вся важная информация будет представлена на стендах, а на возникшие вопросы ответят консультанты. Кроме того, все желающие, в том числе и самые юные гости, смогут продемонстрировать свои знания в области финансов и получить сувениры. Отдельная программа ждёт гостей, которые запишутся на мероприятие заранее. В составе экскурсионных групп они пройдут по зданию и познакомятся с разными видами старинной денежной техники, а также увидят современные банковские машины по пересчету и упаковке денег. Гостям будут предложены занимательные финансовые интерактивные игры. КООРДИНАТЫ: Узнать подробности и записаться на экскурсионную программу Дня открытых дверей можно по телефону: (3952) 25-49-90 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Регистрация будет открыта с 12 сентября и завершится с окончанием мест на экскурсии, количество которых ограничено.

Для прохода в «контрольную» зону (участие в экскурсионной программе) наличие российского паспорта обязательно. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.