Иркутяне – среди самых довольных жизнью сибиряков

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 2008 по 2018 года выросло число горожан довольных жизнью. Об этом сообщается в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Если 10 лет назад в Иркутске довольны жизнью были 62% из числа опрошенных, то сейчас их стало 82%. При этом в Сибири иркутяне – одни из самых довольных, выше процент только в Улан-Удэ, где жизнью удовлетворены 86% горожан. Хуже всего дела обстоят в Барнауле – 74%.

Самая высокая доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью в первой половине 2018 года была отмечена в Нижневартовске, Грозном, Сургуте, Владимире и Подольске, самая низкая – в Барнауле, Иваново, Волгограде, Воронеже и Тольятти.

Более высоким уровнем удовлетворенности своей жизнью отличаются молодёжь до 30 лет, студенты, люди с высшим и послевузовским образованием, а также с высоким доходом. Мужчин, довольных жизнью, оказалось больше, чем женщин, – 83% против 81%. Могут ни в чем себе не отказывать из еды и предметов первой необходимости 80% жителей российских городов. При этом 91% готов покупать крупную бытовую технику, но не автомобили, 95% – приобрести автомобиль, но не квартиру.