Иркутяне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают гуманитарную помощь в виде продуктов питания

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация города в рамках федерального проекта «Мы вместе!» продолжает сбор продуктов питания для иркутян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в условиях ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

Местные предприниматели передали в пункт сбора гуманитарной помощи гречневую и рисовую крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, джем, печенье, чай, муку, рафинад, конфеты и детские каши, а также супы и каши от иркутского производителя готовой еды, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. За прошедшую неделю было сформировано и передано адресатам более 130 продуктовых наборов.

– В первую очередь мы отвозим продуктовые наборы тем людям, которые из-за эпидемии коронавируса лишились своих источников доходов. В сложном положении оказались малоимущие многодетные семьи. Сотрудники администрации доставляют гуманитарную помощь адресно, ¬– рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – От имени иркутян хотел бы поблагодарить всех не оставшихся в стороне предпринимателей и активных горожан за неравнодушие. Такая поддержка очень важна сегодня. Надеюсь, что все вместе мы продолжим эту работу.

Напомним, в Иркутске идет сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за введения ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Если вы оказались в сложном положении, за гуманитарной помощью в виде продуктовых наборов обращайтесь по номеру телефона: 8 (3952) 52-02-00.

Если вы сами готовы оказать помощь нуждающимся иркутянам, звоните по номеру телефона: 8 (3952) 52-01-85.

Также у иркутян есть возможность обратиться за помощью к волонтерам проекта #МыВместе. Добровольцы помогают пожилым людям с доставкой еды и лекарств, оказывают психологическую и информационную поддержку. Чтобы получить помощь волонтеров, необходимо позвонить по единому номеру горячей линии: 8 800 200 3411. Также заявки принимаются по горячей линии главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.