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07.01.2019

Иркутян поздравляют с праздником Рождества Христова

Иркутск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр города Иркутска и председатель городской думы поздравляют жителей областного центра с православным Рождеством.

Дорогие иркутяне! Искренне поздравляю православных христиан нашего города со светлым праздником Рождества Христова!

Эти дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Праздник Рождества напоминает о том, что сохранение мира и согласия, укрепление православных и семейных ценностей – наша общая миссия. Благодарю всех служителей Иркутской епархии Русской православной церкви и прихожан за неустанное служение на благо нашего города!

Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях! Пусть сегодня и весь наступивший год в ваших домах царят понимание и благополучие!

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников


Дорогие иркутяне! Поздравляю вас с праздником Рождества!

Наступил новый год, и впереди много дел. Нам вместе предстоит позаботиться о благополучии нашего города, приложить много сил к тому, чтобы в том же темпе продолжалась работа над его обликом, выполнялись все намеченные планы.

По традиции Рождество встречают в теплой семейной обстановке и желают друг другу всего самого хорошего и доброго. Позвольте и мне пожелать вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, исполнения желаний, успеха во всех начинаниях. Пусть в этом году вас ждут только благоприятные перемены и приятные хлопоты!

Председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев

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