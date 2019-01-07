Иркутян поздравляют с праздником Рождества Христова

Иркутск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр города Иркутска и председатель городской думы поздравляют жителей областного центра с православным Рождеством. Дорогие иркутяне! Искренне поздравляю православных христиан нашего города со светлым праздником Рождества Христова!



Эти дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.



Праздник Рождества напоминает о том, что сохранение мира и согласия, укрепление православных и семейных ценностей – наша общая миссия. Благодарю всех служителей Иркутской епархии Русской православной церкви и прихожан за неустанное служение на благо нашего города!



Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях! Пусть сегодня и весь наступивший год в ваших домах царят понимание и благополучие!



Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников

Дорогие иркутяне! Поздравляю вас с праздником Рождества!



Наступил новый год, и впереди много дел. Нам вместе предстоит позаботиться о благополучии нашего города, приложить много сил к тому, чтобы в том же темпе продолжалась работа над его обликом, выполнялись все намеченные планы.



По традиции Рождество встречают в теплой семейной обстановке и желают друг другу всего самого хорошего и доброго. Позвольте и мне пожелать вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, исполнения желаний, успеха во всех начинаниях. Пусть в этом году вас ждут только благоприятные перемены и приятные хлопоты!



Председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

евгений стекачев

иркутск Тэги: View the discussion thread.