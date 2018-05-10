Иркутяне в День Победы возложили цветы к памятнику Николаю Челнокову

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Митинг у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову прошел в День Победы в областном центре. Участие в мероприятии приняли мэр города Дмитрий Бердников, ветераны, представители администрации Иркутска, рота Почетного караула городского центра «Патриот» и школьники. – Среди сотен тысяч солдат, мужественно боровшихся с врагом, было много наших земляков, воинов-иркутян. Их славные дела и подвиги отмечены высокими наградами. В их числе – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, иркутянин Николай Челноков. Здесь, у памятника выдающемуся летчику я хочу сказать «спасибо» героям-победителям! Всем, кто проявил отвагу на полях сражений и всем, кто трудился во имя Победы в тылу. Всем, кто встретил 9 мая сорок пятого, и всем, кто не вернулся домой. И, конечно, нашим доблестным землякам. Низкий поклон и вечная память павшим! Слава героям-победителям! – сказал Дмитрий Бердников. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, после митинга к памятнику были возложены цветы. Напомним, новый сквер и памятник Николаю Челнокову были открыты в Иркутске в 2016 году. СПРАВКА: Николай Челноков (26 апреля (9 мая) 1906, Иркутск – 16 июля 1974, Москва) – летчик, дважды Герой Советского Союза (14.06.1942 и 19.08.1944), генерал-майор авиации (1949). С 1931 года Челноков – инструктор-летчик, затем командир звена, командир отряда, участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. Во время Великой Отечественной войны командовал бомбардировочной и штурмовой авиаэскадрильями, был заместителем командира, а с августа 1942 – командиром 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка на Балтийском флоте.

В июне-августе 1943 года был помощником, а с декабря 1943 – командиром гвардейского штурмового авиаполка на Черноморском флоте. В августе-октябре 1944 года – командир 9-й штурмовой авиадивизии на Балтийском флоте. Авиаэскадрилья под командованием Николая Челнокова успешно наносила удары по неприятельским портам, кораблям в море, железнодорожным станциям и войскам противника на подступах к осажденному Ленинграду. За успешное командование эскадрильей, 78 боевых вылетов и проявленные при этом героизм и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны совершил свыше 270 боевых вылетов. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

дмитрий бердников

иркутск Тэги: View the discussion thread.