|Общество
|10.05.2018
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Иркутяне в День Победы возложили цветы к памятнику Николаю Челнокову
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Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Митинг у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову прошел в День Победы в областном центре. Участие в мероприятии приняли мэр города Дмитрий Бердников, ветераны, представители администрации Иркутска, рота Почетного караула городского центра «Патриот» и школьники.
– Среди сотен тысяч солдат, мужественно боровшихся с врагом, было много наших земляков, воинов-иркутян. Их славные дела и подвиги отмечены высокими наградами. В их числе – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, иркутянин Николай Челноков. Здесь, у памятника выдающемуся летчику я хочу сказать «спасибо» героям-победителям! Всем, кто проявил отвагу на полях сражений и всем, кто трудился во имя Победы в тылу. Всем, кто встретил 9 мая сорок пятого, и всем, кто не вернулся домой. И, конечно, нашим доблестным землякам. Низкий поклон и вечная память павшим! Слава героям-победителям! – сказал Дмитрий Бердников.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, после митинга к памятнику были возложены цветы. Напомним, новый сквер и памятник Николаю Челнокову были открыты в Иркутске в 2016 году.
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