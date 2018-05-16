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17.05.2018

Иркутяне выстроятся в надпись «Дети» в знак защиты малышей

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая состоится акция, во время которой горожанам напомнят, что открытое окно – опасность для маленького ребёнка. Об этом сообщается на странице регионального волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтёров, в 2017 году из открытых окон по недосмотру родителей в Иркутской области выпали 32 ребёнка, из них двое погибли. С начала этого года произошло девять несчастных случаев, один погиб.

Акция стартует в 12.00 на Набережной Ангары у памятника Юрию Гагарину, оттуда участники отправятся с шествием до памятника Александру Третьему. В 12.30 здесь состоится флешмоб, во время которой участники выстроятся в слово «Дети» и раскроют зонтики.

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