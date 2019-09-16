Иркутянин не смог добиться раздела имущества с гражданской женой даже через суд

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин даже через суд не смог добиться того, чтобы имущество, нажитое им за 20 лет вместе с гражданской супругой, было признано общей долевой собственностью. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Из материалов суда, следует, что ранее мужчина и женщина состояли в фактических брачных отношениях 20 лет, проживали совместно, вели общее хозяйство, имеют общую несовершеннолетнюю дочь. По словам истца, всё это время его супруга нигде не работала, семейный бюджет складывался из средств мужчины. Кроме того, за это время он купил

гаражный бокс, две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль «Тойота Харриер», которые зарегистрировал на имя гражданской супруге – «ввиду личного доверительного отношения истца к ответчице».

Теперь же мужчина хочет признать право общей долевой собственности между ним и ответчицей на это имущество. Однако, как поясняют в суде, поскольку официально брак не был зарегистрирован, то недвижимость и авто не могут быть признаны совместной собственностью. Кроме того, суду не были предоставлены документы, подтверждающие, что супруги имели договорённость о совместном создании общего имуществе.

В связи с этим в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме.