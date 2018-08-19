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20.08.2018

Иркутянка стала «Королевой музыки» на конкурсе «Миссис Россия-2018»

Иркутск, Москва, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Королевой музыки» на конкурсе красоты «Миссис Россия-2018» стала иркутянка Алена Чукавина. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте мероприятия.

Отмечается, что у конкурсантки из столицы Приангарья двое детей.

Победительницей конкурса стала Анна Телегина из Твери (двое детей), титулы первой и второй вице-миссис – у Ксении Андреевой из Санкт-Петербурга (трое детей) и Евгении Бурло из Геленджика (четверо детей).

Церемония награждения прошла в московском молодежном доме «Планета КВН».

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