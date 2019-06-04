Иркутянкам на бесплатных лекциях расскажут, как избежать домашнего насилия

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня проведут женский лекторий, посвящённый зависимым отношениям, домашнему насилию и травмам. Об этом сообщают организаторы. Перед участницами встречи выступят эксперты по разным направлениям – юристы, психологи, сексологи и другие. Так, например, директор кризисного центра для женщин «Мария» Наталья Кузнецова расскажет о признаках абьюза, психолог Анна Ван – об одержимости мужчиной и зависимых отношениях, а адвокат Оксана Иванова поделится тем, что делать, если домашнее насилие уже произошло. Также иркутянкам покажут процессуальное кино «Ты больше, чем твоя травма», который является призёром премии Гойя и Венецианского кинофестиваля, а психологи Наталья Михалёва и Наталия Любимова расскажут о понятии травмы. Организаторы отмечают, что лекторий – часть большого образовательного проекта для женщин #ВСМЫСЛЕ. КООРДИНАТЫ: Открытый лекторий будет проходить 8 июня в творческом пространстве «Перцель» (белый зал) с 12.00 до 21.00.

Участие в нем бесплатное, но требуется предварительная регистрация .

. Регистрация на процессуальное кино – отдельная . ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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