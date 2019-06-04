|Общество
|04.06.2019
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Иркутянкам на бесплатных лекциях расскажут, как избежать домашнего насилия
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Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня проведут женский лекторий, посвящённый зависимым отношениям, домашнему насилию и травмам. Об этом сообщают организаторы.
Перед участницами встречи выступят эксперты по разным направлениям – юристы, психологи, сексологи и другие. Так, например, директор кризисного центра для женщин «Мария» Наталья Кузнецова расскажет о признаках абьюза, психолог Анна Ван – об одержимости мужчиной и зависимых отношениях, а адвокат Оксана Иванова поделится тем, что делать, если домашнее насилие уже произошло.
Также иркутянкам покажут процессуальное кино «Ты больше, чем твоя травма», который является призёром премии Гойя и Венецианского кинофестиваля, а психологи Наталья Михалёва и Наталия Любимова расскажут о понятии травмы.
Организаторы отмечают, что лекторий – часть большого образовательного проекта для женщин #ВСМЫСЛЕ.
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