|Общество
|19.03.2019
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Иркутянок соберут на форум «Мир в руках женщины»
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Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 марта пройдёт городской форум «Мир в руках женщины». Организатором выступает общественное городское женское движение «Женсовет» и администрация Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках форума участники смогут принять участие в дискуссиях на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой семьи, правовой защиты детей и родителей, семейной психологии. На форуме будет организована работа выставки прикладного искусства, мастер-классы по рукоделию, детская игровая комната, консультации специалистов.
Спикерами выступят доцент кафедры теории и истории права и государства Российского государственного университета правосудия Елена Зарубаева, семейный психолог Наталья Вишневская, начальник отделения по защите прав потребителей консультационного «Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области» Евгения Мироманова, кандидат медицинских наук, врач научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Лилия Беленькая и другие.
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