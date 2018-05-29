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29.05.2018

Исследование: смерть на рабочем месте — как правило, с работой не связана

Российская Федерация, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Роструд провел исследование, и эксперты выявили, что в 2017 году в стране зарегистрировано 2,6 тысячи несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте, не связанных непосредственно с производством. Чаще всего россияне умирают на своих рабочих местах от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечают специалисты, прежде всего в группе риска мужчины старше 40 лет. По данным Роструда, которые приводят "Аргументы Недели", чаще всего на работе умирают от болезней сердца (75 процентов) и сосудов (8 процентов). 4,2 процента покончили с жизнью добровольно. 3,4 процента умерших отравились алкоголем.

По данным эскпертов, около 40 процентов мужчин в возрасте от 40 до 64 лет имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Он складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение. Доля женщин, находящихся в группе риска, гораздо меньше и составляет всего 7 процентов.

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