Итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы подвели в Иркутской области

Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году по инициативе управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений организован конкурс социальной рекламы на лучший видеоролик, направленный на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря. Участие в конкурсе приняли школьники 9-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, находящихся на территории Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, всего на суд жюри было представлено 23 социальных ролика. Работы оценивались на соответствие целям конкурса, актуальность и полноту раскрытия темы, практическую ценность конкурсной работы, оригинальность и новизну идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания.

– Участниками конкурса проявлены недюжинная фантазия и большой творческий потенциал. Представлено немало достойных работ, в связи с чем определено не два, а три победителя. Лучшими среди школьников 9-11 классов стали ученики Корсукской средней образовательной школы, среди студентов профессиональных образовательных организаций - учащиеся филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж», среди студентов высших учебных заведений - первокурсники Института экономики, управления и права Иркутского национального исследовательского технического университета, – рассказала начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.

Ознакомиться с работами победителей можно на официальном портале Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции» . Лучшие ролики также выйдут в эфире телекомпании «АИСТ».