Итоги конкурса «Письмо солдату: из будущего в прошлое» подведены в Иркутской области

Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутской областной детской библиотекой имени Марка Сергеева подведены итоги 18-ого областного конкурса детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил с 3 февраля по 30 апреля 2020 года среди детей и подростков 10–15 лет. Желающим участвовать было предложено выбрать одну из номинаций конкурса и выполнить творческое задание.

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, в конкурсе приняли участие 305 ребят из 26 муниципальных образований Иркутской области. А также были участники и из других субъектов Российской Федерации – из Брянской области и Республики Дагестан.

В номинации «Письмо солдату» приняли участие 111 человек, в номинации «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» – 150, в номинации «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами» – 26, в номинации «Война глядит сквозь книжные страницы» – 12 и в номинации «Альбом памяти «Хранит альбом семейный память о войне» – 5 человек.

Главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Орленок» получит Александр Эрдыниев за буктрейлер по рассказу Владимира Железникова «В старом танке» в номинации «Война глядит сквозь книжные страницы».

Работы победителей будут опубликованы на сайте библиотеки iodb.ru . Торжественное награждение победителей и участников конкурса состоится в сентябре 2020 года.