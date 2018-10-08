|Общество
|08.10.2018
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Из Бурятии в Байкальск везли четырех коров без документов
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Слюдянка, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке задержали коров без документов, которых везли из Бурятии в Байкальск.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области, 4 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке госинспектор во время досмотра автотранспорта обнаружил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю. Из Тункинского района Бурятии в Байкальск перевозили четырех коров без ветеринарно-сопроводительных документов.
Владелец груза, нарушивший требования ветеринарных правил, привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
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