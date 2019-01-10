Из иркутской горбольницы №1 уволился главврач Леонид Павлюк

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Контракт с главным врачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком не продлен по обоюдному согласию с министерством здравоохранения Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Временно исполняющей обязанности главного врача с 10 января назначена Ольга Бортник, которая с 2008 года занимала должность заместителя главного врача ИГКБ №1 по организационно-методической работе. В настоящий момент объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Замминистра здравоохранения региона Галина Синькова вручила Леониду Павлюку Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Иркутской области, безупречную работу и высокий профессионализм.

Леонид Павлюк возглавлял Иркутскую городскую клиническую больницу №1 с 2002 года.