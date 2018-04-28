Из лесов Приангарья за сутки выдворили больше ста человек

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 30 апреля обнаружено и ликвидировано 11 палов травы, выявлены восемь нарушителей особого противопожарного режима, более 100 отдыхающих не допущено в лесную зону, а 21 человек выдворены из нее. За нарушение требований пожарной безопасности оштрафованы восемь человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в связи с чрезвычайными высокими классами пожарной опасности, установившимися на большей части региона, усилена профилактическая работа по предупреждению природных пожаров и соблюдению требований особого противопожарного режима. Доступ в лес ограничен.

На въездах в лесную зону выставлено 20 постов по ограничению доступа населения, лесные дороги перекрыты шлагбаумами, созданы контрольно-пропускные пункты, установлены предупредительные аншлаги.

В региональном Главке МЧС подчеркивают, что отсутствие дождей, порывистый ветер, а также повышение среднесуточной температуры обостряют пожарную опасность в регионе: еще достаточно много прошлогодней травы, сухих порубочных остатков, любая искра может привести к возгоранию.