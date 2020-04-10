|Общество
|09.04.2020
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К началу апреля жители Приангарья сняли с себя более 20 клещей, у одного нашли боррелиоз
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Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 24 обращения по поводу присасывания паразитов, из них 11 – среди детей. Исследовано 15 клещей, один из них оказался заражен боррелиозом.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами их можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которые бывают в лесу.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: