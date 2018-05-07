К началу мая в Иркутской области от укусов клещей пострадали почти 700 человек

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в этом году количество укушенных клещами с начала сезона меньше, чем в этот же период в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

К началу мая в регионе за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратился 691 человек, в том числе 162 ребенка. За последнюю неделю специалисты исследовали 312 насекомых, из них один оказался заражён энцефалитом, 92 – болезнью Лайма, другими клещевыми инфекциями – 33.

С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы два человека, лабораторно подтверждён диагноз у одного человека.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, что в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

В Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций по улице Карла Маркса,3, телефон 8(3952)333-445.

В Ангарском городском округе:

Медико-санитарная часть № 36 в седьмом квартале, 1, телефон 8(3955) 57-15-30, 57-16-34;

Лечебно-диагностический центр МАНО в шестом «а» микрорайоне, 12, телефон 8(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47.

В Усолье-Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» по Комсомольскому проспекту, 43, телефон 8(39543) 6-78-78;

Поликлиника №2 Усольской городской больницы по улице Ленина, 71, телефон 8(39543) 6-39-52.

В Братске:

Братская районная больница по улице Курчатова, 2, телефон 8(3953) 44-23-60, 216-004.