ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
07.05.2018

К началу мая в Иркутской области от укусов клещей пострадали почти 700 человек

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в этом году количество укушенных клещами с начала сезона меньше, чем в этот же период в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

К началу мая в регионе за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратился 691 человек, в том числе 162 ребенка. За последнюю неделю специалисты исследовали 312 насекомых, из них один оказался заражён энцефалитом, 92 – болезнью Лайма, другими клещевыми инфекциями – 33.

С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализированы два человека, лабораторно подтверждён диагноз у одного человека.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, что в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

  • В Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций по улице Карла Маркса,3, телефон 8(3952)333-445.

  • В Ангарском городском округе:

Медико-санитарная часть № 36 в седьмом квартале, 1, телефон 8(3955) 57-15-30, 57-16-34;

Лечебно-диагностический центр МАНО в шестом «а» микрорайоне, 12, телефон 8(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47.

  • В Усолье-Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» по Комсомольскому проспекту, 43, телефон 8(39543) 6-78-78;

Поликлиника №2 Усольской городской больницы по улице Ленина, 71, телефон 8(39543) 6-39-52.

  • В Братске:

Братская районная больница по улице Курчатова, 2, телефон 8(3953) 44-23-60, 216-004.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске