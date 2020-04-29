К ответственности за нарушение требований противопожарного режима привлечено 15 иркутян

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности за нарушение требований противопожарного режима привлечено 15 иркутян.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, им выписан штраф в размере 2 тысяч рублей. Об этом на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций вице-мэру Иркутска, временно исполняющему обязанности главы города Руслану Болотову рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артем Отришко.

– В период с 10 по 28 апреля на территории Иркутска было зарегистрировано 67 случаев возгорания сухой растительности. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска составлено 41 протокол об административных правонарушениях, из них вынесено 15 постановлений на граждан на общую сумму 30 тысяч рублей за нарушение требований противопожарного режима – разведение костров, сжигание сухой травы на дачных участках, – доложил Артем Отришко.

– Каждый из пожаров – прямая угроза жизни и здоровью граждан. В течение всего пожароопасного периода пристальное внимание необходимо уделить системе контроля и реагирования за соблюдением правил пожарной безопасности, – отметил Руслан Болотов. – На этой неделе прогнозируется усиление ветра, что в обязательном порядке потребует мобилизации всех служб.

Как доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова, в целях предупреждения и ликвидации пожаров в осенний период 2019 года в городских лесах обновлено и расчищено около 160 километров противопожарных минерализованных полос, просек и более 15 километров противопожарных разрывов, проведена очистка 10 километров лесных дорог противопожарного назначения. В этом году работа продолжается.

– В весенний период 2020 года запланированы круглосуточное патрулирование территорий городских лесов, уборка мусора, создание минерализованных полос и противопожарных разрывов, опашка торфяников. Мероприятия продолжатся до 30 июня включительно патрульными группами. Кроме этого, до конца праздничных дней составлен график вывоза мусора с проблемных контейнерных площадок на территории города, – подчеркнула Марина Цыренова.

Во всех округах города ежедневно проходит санитарная уборка территорий от мусора, скос травы вдоль магистральных улиц, в парках и скверах, ликвидация несанкционированных свалок.

По итогам совещания Руслан Болотов поручил проверить готовность сил и средств к предупреждению и ликвидации пожаров в городских лесах и на торфяных болотах, максимально мобилизовать спецтехнику.

Напомним, согласно постановлению правительства региона, в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с неблагоприятными метеорологическими условиями и в целях обеспечения безопасности населения, на территории Иркутской области с 10 апреля до 15 июня в центральных и южных районах, в том числе и городе Иркутске, установлен особый противопожарный режим.