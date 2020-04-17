Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К вечеру 16 апреля в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба, 48 человек госпитализировано, четыре человека выздоровело. Летальных случаев по-прежнему два.

Также в телеграм-канале оперштаба опубликован призыв Службы ветеринарии Приангарья не бросать своих животных из-за боязни заражения коронавирусом.

– По информации ВОЗ и Всемирной организации по охране здоровья животных, данные о возможности заражения COVID-19 от собак, кошек или других домашних животных отсутствуют, – говорится в сообщении.