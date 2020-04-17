К вечеру 18 апреля число заразившихся коронавирусом в Приангарье выросло до 67 человек

Армения, Италия, Латвия, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Италии до сих пор соблюдают карантин в связи с пандемией COVID-19. Наземные казино станут одними из последних заведений, которым разрешат пошагово возвращаться к привычному режиму работы. По предварительным данным, для игорных домов карантин продлится как минимум до 3 мая. Какое-то время для игроков будет действовать ряд ограничений. В первую очередь они коснутся количества посетителей. За один раз, помещение площадью менее 40 м² сможет посетить только один клиент. Работники казино обязаны соблюдать меры предосторожности и носить защитные перчатки и маски, а само помещение следует дезинфицировать дважды в день.