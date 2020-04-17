|Общество
|18.04.2020
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К вечеру 18 апреля число заразившихся коронавирусом в Приангарье выросло до 67 человек
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Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на вечер 18 апреля в Иркутской области официально подтверждено 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Общий прирост по сравнению с предыдущими сутками составил 10 случаев. По данным оперштаба, количество смертей не увеличилось: скончались два человека, выздоровели 12, оставшийся 51 человек находится на госпитализации.