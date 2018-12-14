Как правильно хранить рыбные продукты

Российская Федерация, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Рыба – это один из наиболее популярных продуктов питания во всем мире, что неудивительно. Рыбу можно приготовить всевозможными способами, и сделать из нее как совсем простенькое блюдо, так и настоящее праздничное яство. Бутерброд с рыбой – обычное дело, да и праздничного запеченного карпа ели, наверное, все. Свежемороженая, вяленая и копченая - пальчики оближешь! Проблема у рыбы только одна: правильное хранение. Ведь если рыба хранилась неправильно, она может превратиться в настоящий яд. Свежая рыба Свежую рыбу лучше всего хранить замороженной. А вот сколько хранить – это уже зависит от конкретного сорта рыбы. Например, жирная рыба, вроде сельди или скумбрии, хранится полгода-год, а нежная нежирная рыба вроде зубатки – всего 2 месяца. Копченая рыба Рыбу быстрого горячего копчения, приготовленную в коптилке за полчаса, долго хранить нельзя. Лучше съесть ее в течение первых же трех суток. А вот рыбу, которая коптилась холодным способом, можно хранить дольше. Ее срок хранения составляет два месяца. К слову, копченую, вяленую, свежемороженую рыбу собственного производства и высокого качества предлагает сайт Солило. Реализация продукции осуществляется оптом и мелким оптом из Ульяновска по всей России. Рыба в вакуумной упаковке Соленая рыба в вакуумной упаковке, во-первых, должна быть правильно приготовлена. Правильно – это когда в составе только рыба и соль. Такая рыба хранится в холодильнике в закрытой упаковке до 45 дней. Но если упаковку вы вскрыли, то нужно съесть ее за сутки. Можно найти рыбу, срок хранения которой увеличен. В такой рыбе есть также консерванты. Один раз можно поесть такой рыбы, но вот злоупотреблять ею не стоит – консерванты нельзя назвать полезными для здоровья. Рыбная икра Деликатесная красная икра должна храниться при небольшом минусе – то есть, при температуре -6…-4 градуса. В бытовых холодильниках обычно такой температуры не бывает – либо выше, либо ниже. Поэтому выбирайте красную икру, стоящую в полке-холодильнике, а дома ее не храните – ставьте сразу на стол. Открытую баночку лучше закончить за сутки. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.