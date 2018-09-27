Как сделать поиск работы приятным

Российская Федерация, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иногда случается, что по каким-либо причинам вам необходимо искать новую работу, и в этот период вы испытываете некоторый дискомфорт. Многие согласятся, что не очень приятно ходить на собеседования, рассказывать о себе, зная, что вас оценивают, сравнивают с другими кандидатами, сравнивают соответствие ваших возможностей с требованиями компании. Человек может быть уверен в себе на все сто, но, тем не менее, обычно собеседование не является приятной частью устройства на работу. Так же вызывает некоторое беспокойство предлагаемые вакансии, точнее их отсутствие по желанным требованиям и прочее. Особенно остро конкуренция ощущается в больших мегаполисах, например, таких, как Москва. Первое, что начинает делать современный человек, ищущий работу – это, как правило, штудирование интернета: специализированных ресурсов (Jobsora и др.) или обычные запросы в поисковых системах вроде "работа в Москве" и подобных. Если вам вдруг попалась вакансия, довольно подходящая под ваши критерии, но вы решаете ее пока пропустить, не ходить на собеседование в надежде, что найдете еще лучше, раз уж такая сразу попалась, вот вам совет: сходите или запишитесь по крайней мере на собеседование. Ситуация сейчас такая, что люди подолгу сидят без работы и, возможно, это лучшее из предложений. А может, и нет. Но чтобы не кусать потом локти, не упускайте возможность. В таком случае, поиск работы будет для вас приятным, так как он будет быстрым. Если быстро найти подходящую вакансию не получается, но очень хочется, не отчаивайтесь. Отвлекайтесь иногда от поиска, сбросьте напряжение. Свежие вакансии появляются каждый день, но не каждую минуту. Прогуляйтесь, сделайте что-то полезное для себя или кого-то еще. Так вы не будете чувствовать себя не у дел, но не увлекайтесь посторонними делами и особенно развлечениями, все же основной вашей целью должен быть поиск работы. Кроме того, чтобы не чувствовать себя оторванным от мира занятых людей, изучите что-то новое по своей профессии или обновите старые знания. Это точно не станет зря потраченным временем. Поход на собеседование тоже можно сделать приятным моментом поиска работы. Во-первых, сидя дома вы вряд ли каждый день посещаете какие-либо мероприятия. Собеседование же – это выход в свет, показ себя, значительный повод прихорошиться (главное - в меру). Во-вторых, чем больше вы посещаете подобные мероприятия, тем больше у вас опыт общения с потенциальным работодателем. Главное извлекать уроки из каждого собеседования. Даже если на собеседовании вы поняли, что данное место работы вам не подходит – это все равно опыт общения и поведения при собеседовании. Кстати, о походах и выходах в свет. Зачастую, работодатели не выкладывают свои вакансии в интернет. О них можно узнать на месте. Как правило, это заводы, крупные предприятия. А вот на уличных досках объявлениях и столбах, сейчас нормальную работу не предлагают. Обычно такие объявления ведут в сетевой маркетинг и прочие лохотроны. Поэтому, чтобы не омрачать свой поиск работы и сделать его приятным, не попадайтесь на удочки мошенников. Если чувствуете какой-то подвох, уточните информацию, наведите справки хотя бы в интернете. В заключение, в поиске работы, как и во многих сферах нашей жизни, играет роль настрой. Будьте уверены в себе, верьте в то, что удача вам улыбнется. Думайте не о том, как плохо, что вам пришлось искать работу, а о том, как хорошо, что у вас есть перспектива найти новую работу, где вы сможете еще лучше реализовать себя. Новая работа – это возможность познакомиться с новыми людьми, внести что-то новое в свою жизнь. Желаем вам приятных поисков, и найти работу своей мечты! ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.