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17.08.2018

Как выбрать школьную форму? Советы Роспотребнадзора

Российская Федерация, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать особое внимание при выборе школьной формы для детей. Оказывается, существует целый ряд правил, которые рекомендуется соблюдать, сообщают "Аргументы недели".

Во-первых, при покупке школьной формы следует помнить, что эта одежда должна поддерживать комфортную для ребенка температуру тела и влажность, а также обеспечивать хорошую воздухопроницаемость. Как отмечается на официальном сайте ведомства, неправильно подобранные наряды могут вызвать у школьников простудные заболевания, контактный и атопический дерматиты.

По этой же причине родителям следует изучать состав ткани. Предпочтительнее приобретать форму из хлопка, льна, шерсти или кашемира. Продавец обязан иметь при себе сертификат или декларацию о соответствии на каждое изделие.

Наряд не должен быть слишком узким или чрезмерно свободным, чтобы не доставлять ребенку дискомфорт. Не стоит забывать и о цветовой гамме – оттенки пиджаков, брюк и юбок должны соответствовать школьным требованиям.

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