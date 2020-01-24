Карантин в общежитии БГУ снят, подозрения на коронавирус у граждан КНР не подтвердились

Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева поздно ночью 25 января.

– Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы. Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, – отметила и.о. министра.

По информации Роспотребнадзора, в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Иркутска. На борту прибывающих воздушных судов проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. Состояние граждан, прибывающих из КНР, контролируют и в поездах.

Напомним, ранее стало известно, что случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано. В населенных пунктах для контроля ситуации проходят профилактические мероприятия. Однако анализы были направлены на повторное обследование в Новосибирск, чтобы полностью исключить вероятность присутствия вируса на территории Иркутской области.