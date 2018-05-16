Казино Вулкан – интересные предложения и отличные возможности

Интернет, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Если поинтересоваться у любителей сетевого азартного времяпрепровождения, какие интернет-клубы популярны сейчас у гемблеров, многие отметят среди востребованных игорных онлайн-заведений и казино Вулкан. Этот клуб известен у пользователей своей широкой линейкой предложений, разными лояльными подходами к своим клиентам.

Для чего работает зеркало

При открытии ссылки http://kasino-vulcanonline.com/ гость ресурса попадет на зеркало этого казино. Как известно, зеркало применяют для сайта тогда, когда на интернет-площадке проводятся профилактические работы, или возникают форс-мажорные ситуации.

Бесплатный и платный режим в казино

Информация, размещенная на странице, сразу сориентирует пользователя, что в казино существует бесплатный и платный режим игр.

Новичку скорее подойдут игровые автоматы Вулкан - демонстрационные версии. В таком режиме можно не находиться в статусе зарегистрированного пользователя, денежных вложений также не требуется. Плюсы заключаются в том, что можно при бесплатных играх понять специфику игры, отточить свое мастерство, продумывая и применяя разные стратегии и т.д.

Платный режим предлагается зарегистрированным пользователям. Как следует из информации, размещенной на странице зеркала Вулкан, для регистрации необходимо пройти формальную процедуру. На регистрацию можно выйти на сайте, кликнув на кнопку «зарегистрироваться / 15 секунд». Регистрация может также пройти по мобильному телефону или посредством электронной почты.

Слоты казино

На площадке Вулкана собираются самые актуальные игорные продукты, онлайн слоты Вулкан пользуются спросом разных категорий любителей азартных игр. Продукты, размещенные здесь, имеют лицензии, они представлены известными разработчиками игрового контента. Это:

Игрософт,

Мегаджек,

Новоматик и другие поставщики решений.

Поощрения

Игорные заведения стараются привлечь новых и сохранить старых пользователей не только качественным контентом, но и разными программами лояльности. На представленном сайте, например, есть информация о бонусной программе казино Вулкан. В нее входит:

кэшбэк;

подарки тем, кто отмечает день рождения;

удвоение первоначального депозита;

вознаграждение за привод в клуб своих друзей.

Платежные инструменты

Внизу сайта размещены значки платежных систем, через которые игроку можно пополнять баланс и выводить выигранные средства.