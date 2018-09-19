Кировской районной организации инвалидов в Иркутске исполнилось 30 лет

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске Кировской районной организации «Всероссийского общества инвалидов» исполнилось 30 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с юбилеем общественную организацию поздравил глава города Дмитрий Бердников.

– Со дня создания ваше объединение помогает людям с ограниченными возможностями, решает важные социальные задачи. Вы активно участвуете в общественной жизни Иркутска, в значимых городских мероприятиях. Проводите большую работу с детьми и молодежью. Самое главное – вы дарите людям шанс снова почувствовать себя нужными! – отметил мэр.

Глава города также подчеркнул, что сегодня в Иркутске ведется масштабная работа по благоустройству, ремонту дорог, строительству социальных учреждений, и создание доступной среды – обязательное условие при реализации данных проектов.

С юбилейной датой организацию поздравили председатель Иркутской областной организации инвалидов Константин Шумков, председатель Совета ветеранов Правобережного округа Владимир Преловский и другие.

На сегодня в Кировской районной организации состоит около 300 человек. С 2013 года организацию инвалидов возглавляет Елена Дягилева. За активную жизненную позицию ей и другим членам Дмитрий Бердников вручил почетные грамоты и благодарности мэра.

Основная цель организации – адаптация и социальная реабилитация инвалидов, содействие широкому участию людей с ограниченными возможностями в общественной жизни, более активному решению социальных и бытовых вопросов. Особое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами и детьми из семей инвалидов. Ежегодно организация проводит до 150 культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.