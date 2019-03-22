«Книгамарт» в Иркутске: лучше гор могут быть только горы

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый день международного книжного фестиваля «Книгамарт» в Иркутске подарил своим посетителям множество удивительных знакомств. Одно из них – с альпинистом, человеком, взошедшим на Эверест и многие другие вершины, иркутянином Владиславом Лачкаревым. В свои 42 года Владислав Лачкарев добился небывалых высот. Он – второй россиянин, который смог взойти на семь топовых вершин и семь самых высоких вулканов. Также он посетил Северный и Южный полюса. Но и это – далеко не полная характеристика альпинистского пути альпиниста. – Я рассказываю только о самых высоких горах и вулканах, на которых мне довелось побывать. На самом деле их намного больше. Многие считают, что взойти на Эверест – самая сложная задача. Но нет. Я знаю вершины, которые хоть и ниже, но гораздо опаснее Джомолунгмы, – поделился Владислав Лачкарев со зрителями. Свое первое восхождение в рамках проекта «Семь вершин, семь вулканов» он совершил на вулкан Орисаба в Мексике. Затем был Эльбрус и гора Аконкагуа в Аргентине. Альпинист рассказал, что она далась крайне тяжело. После Владислав Лачкарев взошел на Монблан, Охос-дель-Саладо, затем покорил Эверест. – Мы не используем слово «покорил». Гору, которой несколько миллионов лет, не может покорить какой-то маленький человек, – комментирует альпинист. Дальше следуют Килиманджаро, Денали (вероятность восхождения на которую меньше 40%), Гилуве, Костюшко, Демавенд и Винсон (на нее забирались всего в 50% случаев). Замыкает проект гора Сидли, на которую иркутянин взошел в январе 2019 года. Эта вершина – самая неисследованная и опасная. На нее забирались всего несколько раз, а впервые это произошло лишь в 2010 году. Обо всех своих приключениях Владислав Лачкарев рассказал собравшимся с помощью фотографий и роликов. Потому что в этом случае лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Любые слова и пламенные речи растворятся на фоне суровых гор и вечных снегов, которые представлены на снимках. – На вершине нет никакой романтики. Когда забираешься так высоко, где почти нет кислорода, ты устал, измотан, а тебе еще спускаться назад, не думаешь ни о какой минуте славы. Хочется быстрее сделать пару кадров и спуститься вниз. Потому что любой альпинист знает, что спускаться даже сложнее, чем идти вверх. Когда силы на исходе, а от кислородного голодания начинаются галлюцинации, любой шаг может стать последним, – рассказал Владислав Лачкарев. Также альпинист признался, что перед каждым восхождением приводит в порядок все свои дела, гасит кредиты и обновляет завещание. Потому что никогда не знаешь, вернешься ты или навсегда останешься где-то высоко в горах, среди других таких смельчаков. – Только в первый раз писать завещание дико, сейчас для меня это уже привычно и обыденно. Да и вообще дисциплинирует, – отмечает альпинист. Планы на будущее герой не раскрывает, ведь впереди еще столько непокоренных вершин и вулканов. Но говорит, что собирается ненадолго взять паузу, чтобы оформить свои фотографии, впечатления и наблюдения в книгу-справочник. Напомним, «Книгамарт» в Иркутске проходит с 22 по 25 марта, генеральными партнерами выступают регправительство и Иркутская нефтяная компания. Алина Майская, Телеинформ. Фото автора ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инк

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