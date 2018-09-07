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08.09.2018

Ко Дню знаний компания «Газпром добыча Иркутск» провела серию благотворительных мероприятий

Иркутск, 7.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили школьников и студентов с Днем знаний в региональном центре Приангарья и на территориях, где компания осуществляет основную производительную деятельность. Здесь в рамках Восточной газовой программы ООО «Газпром добыча Иркутск» выполняет разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения – одного из крупнейших на востоке России.

Подарочные канцелярские наборы от газовиков вручили всем первоклассникам Жигаловского района, а также детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей поселка Магистрального Казачинско-Ленского района Иркутской области. Для воспитанников Иркутского детского дома-интерната №1, над которым газовики шефствуют с 2012 года, на средства компании приобретена школьная форма.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов, выступая 1 сентября 2018 года на торжественной церемонии, посвященной началу учебного года в ИРНИТУ, подчеркнул, что в настоящее время по целевому набору ПАО «Газпром» в вузе обучаются 45 человек, и выразил надежду, что по окончании технического университета они вольются в коллектив газодобывающей компании и внесут свой вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, став непосредственными участниками реализации масштабного проекта «Сила Сибири», который будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

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