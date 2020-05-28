Коэффициент распространенности коронавируса в Приангарье вырос до 1,6

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до показателя 1,6.

Об этом на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова. Она отметила, что еще две недели назад, когда принималось решение о поэтапном выходе региона из режима самоизоляции, этот показатель составлял 0,6. Согласно установленным федеральными властями требованиям, для входя в первый этап этот коэффициент в регионе должен быть менее единицы, для второго этапа – менее 0,8.

Валентина Вобликова сообщила, что на утро 26 мая в регионе зарегистрировано 1376 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 57 человек на 100 тысяч населения при среднем по России 68 на 100 тысяч. Темп прироста за последние сутки составил 5%. При этом в предыдущие два дня он составлял около 10%. Умерло 20 пациентов, в том числе девять – от коронавируса, 11 – от основных заболеваний. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 10 человек.

– Среди заболевших 50,8% – лица, прибывшие из неблагополучных территорий РФ, в том числе 552 вахтовика. По контакту с прибывшими – 3,7%, 45,6% – местное распространение, – подчеркнула зампред. – При этом 170 случаев инфицирования зарегистрировано у иностранных граждан, прибывших на территорию Иркутской области в апреле-начале мая из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси.

Она сообщила, что заболевание протекает в 9% случаев с клиникой внебольничной пневмонии, в 10% – с клиникой ОРВИ, а 81% составляет бессимптомное течение.

– Кроме того, за последнюю неделю мы выявили существенный рост заболеваемости внебольничной пневмонией, – отметила Валентина Вобликова. – А это – один из дополнительных показателей, который учитывается при оценке готовности региона к выходу из ограничительных мероприятий.

Она отметила, что это было ожидаемо после активного выхода людей на улицы в майские праздники. По истечении 10-14 дней уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в регионе вырос в два раза.