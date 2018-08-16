Команда Иркутской области стала серебряным призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Участники от Иркутской области стали серебряными призерами шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), итоги которого подвели 11 августа в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка подчеркнул значимость этого события для региона, ведь тема среднего профессионального образования имеет и для нашей страны в целом, и для Приангарья особую значимость.

– За пять последних лет доля девятиклассников, которые выбирают профессиональное образование, увеличилась по данным статистики с 30 до 45 % и продолжает расти, – сказал спикер. – Это говорит о росте престижа рабочих профессий и о том, что сегодня многие молодые люди самостоятельно формируют свой сценарий жизни, базируясь именно на качественном профессиональном образовании.

Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин много внимания уделяет новому качеству среднего образования, подготовке специалистов наиболее востребованных, перспективных профессий, которые в современных условиях являются ключевыми для российской экономики. Чрезвычайно актуальной эта задача становится в рамках развития цифровой экономики в России.

– Поэтому особенно отрадно, что новое качество профессионального образования активно поддержано движением «Молодые профессионалы», в рамках которого проходил чемпионат. Нам очень важно, чтобы между колледжами, вузами, между студентами, которые осваивают программы профессионального образования, появился соревновательный дух, чтобы мы узнали лучших токарей, инженеров, поваров и парикмахеров, будущих строителей и воспитателей. Это даёт серьёзный импульс развитию экономики нашей родной Иркутской области и росту благосостояния семей тех ребят, которые посвящают свою жизнь той или иной рабочей профессии, специальности, – подчеркнул спикер.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

В финальном чемпионате приняли участие более 700 российских и зарубежных студентов и школьников. Они демонстрировали навыки в 63 профессиональных компетенциях из шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Иркутскую область представляли пять человек: студент Ангарского индустриального техникума Александр Потапов в компетенции «Сварочные технологии», студент Иркутского техникума индустрии питания Александр Машинский в компетенции «Ресторанный сервис», студентка Иркутского регионального педагогического колледжа Анна Зеленина в компетенции «Дошкольное воспитание», Фёдор Приходько с Татьяной Степановой из Белореченского лицея в компетенции «Предпринимательство-юниоры».

В финал делегаты от Иркутской области попали, пройдя III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области – 2018, а затем отборочный тур шестого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на площадках Ярославля, Комсомольска-на-Амуре, Сургута.

Серебряные медали в своих компетенциях завоевали Анна Зеленина и Фёдор Приходько с Татьяной Степановой. На конкурсе студентам в компетенции «Дошкольное воспитание» надо было представить дидактические игры, провести виртуальную экскурсию в мобильном планетарии с робототехникой, изготовить информационно-демонстрационный стенд. В компетенции «Предпринимательство» ребята демонстрировали результаты работы по планированию, организации и продвижению своего бизнеса – центра детского технического творчества.