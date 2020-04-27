Комиссия думы Иркутска по социальной политике рассмотрела четыре вопроса

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заседание постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике состоялось 27 апреля. Депутаты обсудили четыре вопроса.

Как сообщает пресс-служба представительного органа, по инициативе заместителя председателя думы, депутата Виталия Матвийчука был рассмотрен вопрос о капитальном ремонте средней школы №7 в микрорайоне Ново-Ленино. Как рассказал начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре мэрии Александр Костин, здание учебного заведения построено в 1937 году и требует значительного ремонта. Проектно-сметная документация реконструкции была разработана в 2017 году, однако к ней есть замечания. В ближайшие два месяца ПСД будет дорабатываться, затем снова пройдет экспертизу. После этого приступят к работам.

Депутаты решили в июне 2020 года рассмотреть вопрос о капитальном ремонте средней школы №7 повторно и держать его исполнение на контроле.

Также комиссия на заседании обсудила вопрос о финансировании поездки школьников на Всероссийский кадетский сбор в Москве и мероприятия, которые планируется провести в Иркутске 9 мая.