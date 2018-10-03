Комитет по здравоохранению ЗС Приангарья рекомендовал принять проект закона о мерах поддержки пожилых людей

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комитета по здравоохранению и социальной защите прошло Законодательного собрания Иркутской области состоялось 4 октября под председательством Александра Гаськова.

Как сообщает пресс-служба ЗС, участие в заседании также принял вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

Комитет одобрил проект закона «Об изменении условий предоставления мер социальной поддержки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями в сфере пенсионного законодательства».

Как рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, подготовленный депутатами второго созыва Заксобрания законопроект направлен на поддержку отдельных категорий граждан, в числе которых учителя, врачи, ветераны труда, а также люди, имеющие большой трудовой стаж. В соответствии с действующим законодательствам они получают льготы на оплату жилых помещений и оплату коммунальных услуг, однако зачастую обязательным критерием установления мер поддержки является назначение страховой пенсии, либо достижение пенсионного возраста. В связи с принятием федерального закона о поэтапном повышении пенсионного возраста возникла необходимость внести поправки в региональное законодательство, которые сохранили действующие меры поддержки. Вместо привязки к выходу на пенсию законопроектом предлагается установить, что право на получение мер поддержки получат женщины при достижении 55-летнего возраста, мужчины – при достижении 60 лет.

Председатель комитета Александр Гаськов отметил, что соответствующие законопроекты рассматриваются и в других субъектах РФ по поручения президента России Владимира Путина:

– Мы обязаны поддержать людей старшего поколения, сохранив за ними право на данные меры поддержки.

Предполагается, что этот законопроект будет принят в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания 8 октября.