Комоедицу отметят иркутские белорусы 6 апреля

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Белорусский праздник в честь пробуждения медведя – Комоедицу – отметят в Иркутске 6 апреля. Об этом сообщает иркутский белорусский клуб «Кривичи».

В честь Комоедицы в Иркутске традиционно проводится грандиозное празднование с народными играми, танцами, хороводами и старинными песнями, посвященными встрече весны.

– Парни-удальцы смогут поучаствовать в «Баруканьне» – борьбе по-медвежьи. Победитель получит титул чемпиона Комоедицы-2019 и ценный приз, – отмечают организаторы фестиваля.

Каждый участник праздника должен сделать небольшой денежный взнос и принести с собой что-то вкусное к чаю на костре. Приветствуются любимые «лакомства» медведя – орехи, мед, гороховая каша, кисель из овса, морковь и другие.

КООРДИНАТЫ:

• Праздник состоится на Ершовской горе на склоне между заливом Ангары, пляжем «Якоби» и клубом «Дикая лошадь».

• Сбор в 12:30, начало праздника в 13:00.

• Телефон для справок: +7-902-170-68-30