ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
29.05.2018

Компания «Гранд Байкал» приняла участие в Зеленом марафоне в Иркутске

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Гранд Байкал» приняла участие во всероссийской акции «Зеленый марафон. Бегущие сердца», который одновременно прошел в 56-ти городах России, включая Иркутск.

Напомним, в рамках мероприятия участникам нужно было пробежать дистанцию 4,2 км. В Иркутске соревнования прошли в седьмой раз, в этом году бежали более тысячи человек.

От «Гранд Байкала» в соревновании участвовало более 40 сотрудников со всех объектов компании.

«Примечательно, что именно представитель компании победил в личном зачете. Лучшей среди женщин «Зеленого марафона» стала заведующая производством  столовой санатория «Электра» Елена Букина. Мы от души поздравляем Елену! Это в очередной раз подтверждает, что правильное сбалансированное питание санатория придает силы организму», – сообщается в пресс-релизе «Гранд Байкала».

Фото пресс-службы «Гранд Байкала»

Помимо самого забега, в рамках Зеленого марафона проходило и развлекательное мероприятие в формате семейного праздника. «Гранд Байкал» представил услуги компании с различными спецпредложениями на предстоящий летний сезон и организовал беспроигрышную лотерею для всех желающих. Нужно было лишь сделать фото рядом с промо-стойкой компании и выставить его в свои соцсети с хештэгом «грандбайкал». Были разыграны термокружки, блокноты, туристические фляжки, свистки.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске