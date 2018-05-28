Компания «Гранд Байкал» приняла участие в Зеленом марафоне в Иркутске

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Гранд Байкал» приняла участие во всероссийской акции «Зеленый марафон. Бегущие сердца», который одновременно прошел в 56-ти городах России, включая Иркутск.

Напомним, в рамках мероприятия участникам нужно было пробежать дистанцию 4,2 км. В Иркутске соревнования прошли в седьмой раз, в этом году бежали более тысячи человек.

От «Гранд Байкала» в соревновании участвовало более 40 сотрудников со всех объектов компании.

«Примечательно, что именно представитель компании победил в личном зачете. Лучшей среди женщин «Зеленого марафона» стала заведующая производством столовой санатория «Электра» Елена Букина. Мы от души поздравляем Елену! Это в очередной раз подтверждает, что правильное сбалансированное питание санатория придает силы организму», – сообщается в пресс-релизе «Гранд Байкала».

Фото пресс-службы «Гранд Байкала»

Помимо самого забега, в рамках Зеленого марафона проходило и развлекательное мероприятие в формате семейного праздника. «Гранд Байкал» представил услуги компании с различными спецпредложениями на предстоящий летний сезон и организовал беспроигрышную лотерею для всех желающих. Нужно было лишь сделать фото рядом с промо-стойкой компании и выставить его в свои соцсети с хештэгом «грандбайкал». Были разыграны термокружки, блокноты, туристические фляжки, свистки.