Компания РУСАЛ открыла горячую линию AntiCovir19

Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ открыла горячую линию по вопросам противодействия коронавирусу для сотрудников и жителей регионов присутствия. Позвонив по бесплатному номеру 8-800-234-07-25 можно проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с профилактикой вируса, узнать о наиболее эффективных способах и методах защиты.

Также стоит обратиться к специалистам горячей линии, если человек почувствовал недомогание. Звонок переключат на соответствующих специалистов и они проинформируют о том, что предпринять и как действовать в ситуации.

На горячей линии работают специалисты клиники «Будь здоров» – операторы, врачи разных специальностей.

– Мы надеемся, что горячая линия РУСАЛа даст дополнительную возможность жителям наших регионов соблюдать самоизоляцию, обеспечив их необходимой информацией о заболевании и его профилактике, а также сможет немного разгрузить поликлиники и врачей в регионах, для того чтобы они смогли сфокусироваться на самых тяжелых случаях, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Компания РУСАЛ одной из первых организовала режим самоизоляции для сотрудников в целях ограничения ограничения распространения инфекции. Волонтеры компании участвуют в движении по поддержке одиноких пожилых людей , для пенсионеров и ветеранов компании старше 70 лет они будут ежемесячно доставлять бесплатные наборы продуктов первой необходимости . Также РУСАЛ стал инвестором строительства медицинских инфекционных центров в семи городах присутствия, как самых социально-значимых региональных проектов.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ