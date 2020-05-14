Компания РУСАЛ вручила ветеранам Братска подарки в честь 75-летия Победы

Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Братска продолжают принимать поздравления с юбилеем Победы. В год славы и памяти, объявленный Владимиром Путиным, металлурги БрАЗа навестили самых дорогих и почетных жителей нашего города.

Ежегодно компания РУСАЛ принимает участие в праздничных мероприятиях к 9 мая. Но в этом году из-за соблюдения режима самоизоляции парад Победы перенесли на другую дату. Почтить память павших героев и поздравить тех, кто ещё до сих пор в строю металлурги считают своим долгом. Работники Братского алюминиевого завода адресно навещают каждого ветерана и вручают им подарки, сообщает в своём сюжете ТРК "Братск".

На сегодняшний день это уже восьмой ветеран у меня, впереди ещё пять. На завтрашний день планирую поздравить ещё 18 человек. Всего по моему округу 31 ветеран. Это 28 тружеников тыла и три несовершеннолетних узника концлагерей. Вот такая вот миссия — поздравить каждого, увидеть и пожелать здоровья.

Поздравления и подарки от компании РУСАЛ получили не только непосредственные участники военных действий, но и труженики тыла, узники концлагерей и блокады. 75-ю весну Победы в Братске встретили 44 участника боевых действий, 759 тружеников тыла, 65 бывших малолетних узников концлагерей и 20 жителей блокадного Ленинграда.