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08.05.2018

Кони, собаки, оружие – «К-9» подготовил для иркутян праздник в честь Дня Победы

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Питомник «К-9» совместно с ДОСААФ России приглашает иркутян 9 мая на мероприятие, посвященное Дню Победы. Об этом сообщается на сайте питомника.

В программе празднования – конные выступления, реконструкция боя Великой Отечественной войны, выступление кинологических расчётов, военно-патриотических клубов с использованием бронетехники и охолощенного оружия.

Для гостей также проведут экскурсию по питомнику и покажут выставку военной амуниции и тир. Детям, которые принесут рисунок на тему «Животные на войне», а также тем, кто придёт на мероприятие, в форме Великой Отечественной войны, вручат призы.

Каждый из юных иркунян сможет выстрелить из охолощенного оружия на выбор –  автомата, пулемёта Калашникова, пулемета Дегтярева или ППШ. В течение всего праздника будет работать полевая кухня с блюдами Великой Отечественной войны – макаловкой, кулешом, гречневой кашей, чаем.

КООРДИНАТЫ:

  • Праздник начнётся в 14.00 по адресу: улица Карпинская, 125.
  • Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(3952)600-444 или 8(3952)560-490.
  • Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на содержание, лечение и стерилизацию собак в приюте при питомнике «К-9». Полные отчёты организаторы обещают опубликовать на сайте организации до 1 июня 2018 года.

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