|Общество
|08.05.2018
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Кони, собаки, оружие – «К-9» подготовил для иркутян праздник в честь Дня Победы
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Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Питомник «К-9» совместно с ДОСААФ России приглашает иркутян 9 мая на мероприятие, посвященное Дню Победы. Об этом сообщается на сайте питомника.
В программе празднования – конные выступления, реконструкция боя Великой Отечественной войны, выступление кинологических расчётов, военно-патриотических клубов с использованием бронетехники и охолощенного оружия.
Для гостей также проведут экскурсию по питомнику и покажут выставку военной амуниции и тир. Детям, которые принесут рисунок на тему «Животные на войне», а также тем, кто придёт на мероприятие, в форме Великой Отечественной войны, вручат призы.
Каждый из юных иркунян сможет выстрелить из охолощенного оружия на выбор – автомата, пулемёта Калашникова, пулемета Дегтярева или ППШ. В течение всего праздника будет работать полевая кухня с блюдами Великой Отечественной войны – макаловкой, кулешом, гречневой кашей, чаем.
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