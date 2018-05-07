Кони, собаки, оружие – «К-9» подготовил для иркутян праздник в честь Дня Победы

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Питомник «К-9» совместно с ДОСААФ России приглашает иркутян 9 мая на мероприятие, посвященное Дню Победы. Об этом сообщается на сайте питомника. В программе празднования – конные выступления, реконструкция боя Великой Отечественной войны, выступление кинологических расчётов, военно-патриотических клубов с использованием бронетехники и охолощенного оружия. Для гостей также проведут экскурсию по питомнику и покажут выставку военной амуниции и тир. Детям, которые принесут рисунок на тему «Животные на войне», а также тем, кто придёт на мероприятие, в форме Великой Отечественной войны, вручат призы. Каждый из юных иркунян сможет выстрелить из охолощенного оружия на выбор – автомата, пулемёта Калашникова, пулемета Дегтярева или ППШ. В течение всего праздника будет работать полевая кухня с блюдами Великой Отечественной войны – макаловкой, кулешом, гречневой кашей, чаем. КООРДИНАТЫ: Праздник начнётся в 14.00 по адресу: улица Карпинская, 125.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(3952)600-444 или 8(3952)560-490.

Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на содержание, лечение и стерилизацию собак в приюте при питомнике «К-9». Полные отчёты организаторы обещают опубликовать на сайте организации до 1 июня 2018 года. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.