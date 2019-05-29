Конкурс детских костюмов, посвященный Дню города, прошел в Правобережном округе Иркутска

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Дня города в Правобережном округе Иркутска среди воспитанниц детских садов состоялся конкурс костюмов «Пиковая дама».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конкурс посвящен Году театра в России. В нем приняли участие дети в возрасте от трех до семи лет. На дефиле они демонстрировали костюмы, которые создавались и придумывались всей семьей.

Праздник завершился шоу мыльных пузырей, для участниц была организована фотосессия.

Победительницам Ксении Кармановой (детский сад №25), Кате Дружининой (детский сад №100 «Берегиня») и Жене Бирюковой (детский сад №127) были вручены сертификаты для семейной фотосессии. Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева поздравила победителей, благодарила всех участников конкурса и пригласила принять участие в городском праздничном шествии «Театр в движении!», которое состоится в День города.